Patric unico imbattuto: con lui in campo la Lazio ha sempre vinto

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alzi la mano chi ci avrebbe creduto a inizio stagione. Nessuno, in effetti. Ma la Lazio con Patric in campo viaggia a punteggio pieno ed è imbattuta in campionato. È un dato di fatto, tanto sorprendente quanto vero. Tutto ha inizio il 15 settembre a Ferrara contro la SPAL. La Lazio ha perso 2-1 al ‘Mazza’ ma finché lo spagnolo è rimasto sul terreno di gioco il parziale era di 0-1 per i biancocelesti. Inzaghi l’ha sostituito al 48’, per Vavro, e la partita è scivolata via nel finale. Altro parziale emblematico e positivo quello nel 3-3 contro l’Atalanta. Patric è subentrato nell’intervallo, quando il punteggio era di 0-3 per i nerazzurri: lui ha contribuito alla rimonta della Lazio, che si è portata a casa un punto d’oro. Da lì in poi Inzaghi gli ha dato fiducia, schierandolo da titolare contro Fiorentina (90’) e Torino (79’): due vittorie e 6 punti. A San Siro, col Milan, è rimasto in panchina per poi tornare nell’undici iniziale domenica scorsa contro il Lecce. 72’ minuti per lo spagnolo, cambiato quando il tabellone all’Olimpico recitava 2-1.

15 punti su 15, nei 333’ giocati da Patric in stagione con la Lazio: è l’unico imbattuto della rosa biancoceleste. Molti tifosi non lo consideravano neanche a inizio campionato, ma si è conquistato con il lavoro quotidiano la fiducia di Inzaghi, che come spesso fa è andato contro l’opinione di tutti. “Ho un buon rapporto con il mister, fa le sue scelte ma mi fa sentire sempre importante”, ha detto l'ex Barcellona, che per tecnica e rapidità è il terzo di difesa perfetto per il 3-5-2 dell’allenatore piacentino. Ha diverse carenze, soprattutto dal punto di vista tattico, ma è innegabile che sia cresciuto nelle ultime settimane. Nello spogliatoio è un elemento positivo, ha sempre il sorriso ed è ben voluto da tutti a Formello. Al rientro dalla sosta verrà sicuramente richiamato in causa, poi starà a lui cercare di mantenere questa media super. Per ora per lui parla Il percorso netto: 15 su 15. Una cosa da non credere a inizio stagione.