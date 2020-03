Patrick Cutrone e la voglia matta di giocare: un boomerang che può rivelarsi pericoloso

Essere la riserva di Gonzalo Higuain, uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni in Serie A, poteva essere considerato un onore, un'occasione per imparare i trucchi del mestiere. L'addio dell'argentino e l'arrivo a Milano di Krzysztof Piatek, però, non avevano cambiato la situazione di Patrick Cutrone, che da gennaio 2019 è sceso in campo solo due volte dal primo minuto in campionato, meno di quello che gli era stato concesso nei mesi precedenti. A 21 anni non c'è niente di male a doversi guadagnare il posto e sgomitare per una maglia da titolare, ma probabilmente l'attaccante azzurro avrebbe gradito una maggiore considerazione dal club in cui è cresciuto. Dalla classica voglia di spaccare il mondo è maturata l'idea di lasciare il nido e spiccare il volo verso la Premier, campionato che sembrava adatto alle caratteristiche di un giocatore abituato a dare tutto, a fare dell'agonismo il suo punto di forza. Il Wolverhampton, d'altra parte, viveva e vive tuttora delle certezze regalate soprattutto dalla coppia d'attacco: Jota-Jimenez sono un binomio indissolubile e per Cutrone è stata dura trovare spazio.

Così, è arrivato il quasi inevitabile passo indietro e il ritorno in Italia, in un club che punta sui giovani, ideale per crescere e imporsi definitivamente nel grande calcio. In dieci presenze (tra campionato e Coppa Italia), però, il ragazzo di Como ha timbrato soltanto in un'occasione, finendo in panchina la metà delle volte. Iachini gli preferisce spesso Vlahovic, un classe 2000 fisicamente e tecnicamente più pronto. La speranza è che Cutrone non si perda d'animo e ritrovi l'entusiasmo delle prime volte, quello che lo aveva fatto entrare subito nel cuore dei tifosi rossoneri e viola. La carriera è ancora all'inizio e tutti fanno scelte sbagliate; quello che conta davvero è la personalità e la capacità di emergere dalle difficoltà, rendendo il tempo un alleato prezioso. Bruciare le tappe, spesso, non porta risultati positivi.