Patrick Kluivert: "Justin vuol giocare sempre. Ma deve avere pazienza"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Patrick Kluivert, ex attaccante e padre del talento della Roma Justin, ha parlato a Sky Sport a margine del successo giallorosso sul Bologna: "Justin vuol giocare tutte le partite e deve lavorare per essere titolare. Di Francesco allenatore giusto? Non parlo di questo, ma è lui che lavora tutti i giorni con Justin. Ho già detto che avrei preferito rimanesse in Olanda, ma quando un figlio fa una scelta il padre deve assecondarla. Stasera ha avuto alcune occasioni buone ma è ancora giovane. Deve avere pazienza e fortuna".