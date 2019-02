Fonte: lospallino.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato al termine del pareggio contro il Sassuolo: "Nel primo tempo non siamo stati aggressivi e il Sassuolo ha meritato il vantaggio. Nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento, con più grinta, e abbiamo pareggiato con altrettanto merito. Torniamo a casa con un risultato giusto. VAR? Non mi sono mai soffermato sul fatto che ci fosse o meno il rigore della settimana scorsa. E' il VAR che decide e nel momento in cui interviene l'arbitro ha le mani legate. Oggi è andato rivederlo e ha cambiato idea a nostro favore. Semplici? So che il devorso sta andando meglio anche se la cosa va tenuta sotto controllo. Non vediamo l'ora di riabbracciarlo e siamo contenti di potergli dedicare questo punto in trasferta".