Patto Champions, poi liberi tutti. A fine campionato Marotta darà il via alla rivoluzione in casa Inter, scrive la Repubblica: a partire da Mauro Icardi e Luciano Spalletti, fioccheranno le partenze eccellenti. In difesa arriverà Godin, rimarranno De Vrij e Srkiniar, ma anche Asamoah e D'Ambrosio. Miranda è destinato a salutare, verso il Brasile in cerca di un posto da titolare. A centrocampo via Joao Mario, Borja Valero e Ivan Perisic: uomo mercato il croato, piace a Manchester United e Atletico Madrid. Da definire la situazione di Antonio Candreva: a gennaio lo ha cercato il Dalian Yifang in Cina. Capitolo Icardi: senza Dybala, la Juve potrebbe offrire 50 milioni, considerati al momento pochi da Marotta e Ausilio.