Patto tra Fonseca e i senatori: la Roma si affida a quattro uomini-chiave per essere protagonista

Forgiati dalla Premier, risorse fondamentali per la Roma. Edin Dzeko, Pedro, Chris Smalling ed Henrikh Mkhitaryan sono i senatori a cui i giallorossi si rivolgeranno nei momenti più bui della stagione, i giocatori più esperti su cui mister Fonseca conta per riportare la sua squadra tra le grandi d'Italia e d'Europa. Il Corriere dello Sport racconta di una sorta di patto: saranno i quattro sopra citati a guidare i giovani e ad aiutare l'allenatore a non vivere più un'annata come quella scorsa, culminata con la lite tra lo stesso Fonseca e l'attaccante bosniaco dopo l'eliminazione in Europa League con il Siviglia.