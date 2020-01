Pau Lopez: "Meret mi ha impressionato. A Roma ottimi primi sei mesi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pau Lopez, portiere della Roma, parla così della sua esperienza in giallorosso sui canali ufficiali del club, rispondendo a numerose domande dei tifosi: "La Roma è un club storico in Italia. Appena mi hanno detto dell'interesse dei giallorossi, non ho avuto dubbi ed è stato un passo avanti per la mia carriera. Sono molto felice della scelta, sono stati sei mesi positivi. Sto crescendo. Miglior parata della carriera? Una contro il Bologna quest'anno, un'altra contro il Valladolid. Perché ho scelto il 13? In Spagna il portiere ha sempre o l'1 o il 13. Quando ho iniziato a giocare erano sempre presi e ho preso il 25, poi sono passato al 13 e ho sempre giocato con il 13. Potrei giocare con qualsiasi numero ma con il 13 ho giocato molti anni. Un giovane portiere? Non conoscevo Meret e mi ha impressionato quando l'ho visto. Mi piace molto".