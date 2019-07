“È quasi impossibile dire di no ad un club come la Roma”, ha dichiarato Pau Lopez, nuovo portiere della Roma, al sito ufficiale giallorosso al momento del suo annuncio ufficiale. “Questo rappresenta un passo in avanti importante nella mia carriera. Sono felice della fiducia riposta in me da questo grande club: mi sento pronto ad affrontare questa nuova sfida”.