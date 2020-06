Pau Lopez, tra recupero e mercato: Chelsea e Tottenham sullo spagnolo

vedi letture

Nella Roma non è detto che quello che è valido oggi lo sia anche domani. Basti pensare alle parole di Pallotta sulla trattativa Friedkin e lo stesso si può applicare al mercato. I riflettori in Premier League negli ultimi tempi si sarebbero accesi su Pau Lopez e la dirigenza giallorossa, dopo aver sborsato 23 milioni di euro in estate, non si siederebbe al tavolo per meno di 40. Cifra, per il momento, ritenuta alta da Chelsea, West Ham e Tottenham. Soprattutto gli Spurs, visto l’avanzare degli anni di Lloris (34), sarebbero propensi a fare un investimento importante tra i pali, ma dopo aver abbandonato la corsa per Zaniolo potrebbero ritrovarsi a dover rinunciare anche all’ex Betis visti i costi elevati dell’operazione. Inoltre quello di Pau Lopez a Londra sarebbe un ritorno visto il prestito nella stagione 2016-17 che però non lo vide protagonista con appena sette presenze all’attivo in Premier.

La Roma comunque si guarda intorno e qualora i club citati dovessero avvicinarsi alla richiesta fatta, allora il club giallorosso si siederebbe al tavolo. Intanto lo spagnolo continua il suo recupero dalla micro frattura al polso sinistro rimediata a inizio della ripresa degli allenamenti individuali. Pau Lopez si allena con un pallone più leggero per non sovraccaricare, ma dovrebbe essere recuperato per la ripresa del 24 giugno contro la Sampdoria. Del futuro poi, non v’è certezza.