Paul Pogba bene di lusso da 220 milioni di euro: Juve realista, Inter frenata dallo stipendio

Paul Pogba è diventato un bene di lusso che poche squadre, con la crisi post-Coronavirus, potranno permettersi. La Gazzetta dello Sport odierna, dopo le parole di ieri di Fabio Paratici , dedica un focus proprio al futuro del centrocampista francese.

Juventus - In rotta col Manchester United, il 'Polpo' viene valutato 70 milioni di euro a livello di cartellino e, compreso il suo ingaggio da 14 milioni all'anno più bonus, avrebbe quindi un costo complessivo intorno ai 220 milioni di euro. Una cifra che spaventa tutte le sue pretendenti, almeno in Italia, anche se la Juventus sembra comunque pronta ad aprire una vera e propria trattativa coi Red Devils, provando dapprima a inserire qualche parziale contropartita tecnica e cercando, più in generale, di negoziare in modo ragionevole.

Inter - In casa Inter il tema stipendio è sicuramente quello più condizionante. La famiglia Zhang è pronta a fare uno sforzo economico importante, ma il monte ingaggi attuale non permette di superare i 7,5 milioni netti percepiti da Eriksen e Lukaku. Per i nerazzurri, insomma, Pogba è un bel progetto, ma solo al momento opportuno.