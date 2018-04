Paul Pogba vale i soldi spesi dal Manchester United?

© foto di Imago/Image Sport

E' un giocatore importante per il Manchester United, ma non decisivo. E' stato per una stagione il calciatore più pagato di sempre e, soprattutto per questo motivo, da lui ci si aspettava potesse fare la differenza come uno dei migliori giocatori al mondo. Ma così fino a questo momento non è stato.

Paul Pogba vale davvero 105 milioni di euro? E' questa la domanda che ci si pone quasi due anni dopo l'affare messo in piedi da Juventus e Manchester United. Il centrocampista francese, tra infortuni e una squalifica durata tre giornate, dopo un ottimo inizio condito da due reti nelle prime due giornate in questa stagione ha inciso poco nel rendimento dei red devils. Poche prestazioni significative e ancor meno reti: una in sette mesi e zero nel 2018.

Un rendimento in calo rispetto a quello della passata stagione e che desta qualche preoccupazione. Nell'anno in cui doveva fare la differenza, Pogba è andato incontro a una pesante involuzione che ha messo anche in discussione la sua centralità nel progetto United. Mourinho a più riprese ha fatto capire che Pogba non è più così fondamentale e Raiola non a caso ha già cominciato a guardarsi intorno, bussando alla porta del Real Madrid per capire se il club campione d'Europa è interessato al centrocampista francese. Interesse possibile, perché Pogba resta giocatore validissimo, ma a che prezzo?