Paulinho, il diciassettenne già designato a costare più di 100 milioni

Il nuovo astro nascente del calcio brasiliano potrebbe non finire a Real Madrid, Barcellona o Manchester City. Il Vasco da Gama ha ceduto l'erede di Coutinho, Paulinho, numero 7 della Seleçao under 17 nello scorso torneo in Cile. Grande fisico, assomiglia più a Hulk sia per la capacità di calciare che per le movenze, più da attaccante moderno che non da vero e proprio fantasista.

Il Bayer Leverkusen ha deciso di spendere 25 milioni di euro per l'attaccante che, l'anno passato, faceva coppia con Vinicius Jr, preso per 45 milioni dal Real Madrid e che si trasferirà in Spagna già a partire dal prossimo giugno. Paulinho però è destinato a quadruplicare il proprio valore, perché a soli 17 anni ha già incantato i tifosi blanquinegro, che provano grande tristezza nell'addio.

Non è però detta l'ultima parola, perché se in Brasile sono praticamente certi del suo trasferimento nella fredda Leverkusen, c'è chi sta provando a portarlo in una grande, sin da subito. La Juventus è stata molto interessata, seguendolo con particolare attenzione nelle ultime settimane. Difficile che possa arrivare in Italia, ma la traiettoria appare già ben delineata. Almeno quella economica.