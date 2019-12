Paulo Dybala e la sfortuna di giocare con Cristiano Ronaldo

© foto di www.imagephotoagency.it

Segni un gol che è una pennellata d'autore e pensi di potertelo godere. Poi quell'altro va su in cielo e ti sbatte in faccia la sua supremazia. Si prende la copertina, i titoli, il risultato. Mica facile, giocare assieme quell'alieno di Cristiano Ronaldo. Per informazioni, chiedere a Paulo Dybala. L'argentino ha aperto le danze con un gol bello, di una bellezza leggera, istantanea, quella propria della Joya della Juve. Da vedere una volta sola, perché quando poi lo riguardi al replay inizi a chiederti se Audero non potesse fare di più, se la difesa doriana non potesse marcarlo meglio. E invece visto in diretta è stato un piccolo gioiello, perché nessuno se l'aspettava ed è arrivato così, un graffio su tela.

Dybala incanta, CR7 abbaglia. A 34 anni va dove altri calciatori non arrivano neanche nel fiore degli anni. Lo guardi, lo riguardi, continui a chiederti soltanto come sia possibile rimanere lì su così tanto tempo, scegliere con quella precisione e quella veemenza dove spedire il pallone. La Ronaldo-zone è un po' più in alto rispetto a dove respirano di solito i calciatori. Al malcapitato Murru non ti viene di rimproverare nulla. Che può farci, se quello gli mette il ginocchio all'altezza della testa? Vale la pena provarci? Mica lo sa, un umano, come si fa a saltare quanto un marziano. Mica se lo aspettava, Dybala, di dover cedere il passo al numero 7: pensava di aver segnato un gol bello, che di più belli se ne vedono anche, ma non nella stessa partita. E invece cede la scena, anche se finché è rimasto in campo ha giocato meglio del compagno, come spesso gli sta capitando in questo ottimo momento di forma. È la sfortuna di giocare con Cristiano Ronaldo. Se vogliamo chiamarla così, perché anche Dybala sarà contento, immaginiamo, di vedere un'opera maggiore esposta al fianco della sua, nella galleria d'arte della Juventus di Sarri.