Paulo Dybala, l'uomo Champions nell'anno di Cristiano Ronaldo

Fonte: dal nostro inviato allo Stade de Suisse a Berna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala ha fatto cinque su cinque e dice che "anche se non è servito come squadra, mi è servito personalmente". Ieri c'era il Manchester United a vederlo, perché del domani non c'è certezza. Del presente sì, però. E la storia racconta che Cristiano Ronaldo, arrivato per alzare lo status globale del club ma chiaramente pure per puntare al bottino grosso della Champions League, ne ha fatto uno. Paulo Dybala cinque. Non si tratta di un confronto, di un dato statistico che racconta più che del momento europeo altalenante di CR7, di un impatto inatteso della Joya. Perché ieri contro lo Young Boys è entrato dalla panchina, nel gelo di Berna. Perché ieri è entrato in una partita difficile, segnando con una saetta dal limite e facendone pure un altro annullato per il fuorigioco di Cristiano Ronaldo. Dice che "vanno bene tutte agli ottavi" e tutte sono avvisate. Gli occhi e i fari sono inevitabilmente per il Fenomeno portoghese. E anche per questo, Dybala sbuca e segna. Cinque volte ha già rintoccato.