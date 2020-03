Paulo Dybala, la sfortuna di essere il numero 2. Sempre in discussione

Il gol di Paulo Dybala di ieri sera è letteratura, non nella sezione prosa ma in quella poesia. Lo stop orientato su Ashley Young, la richiesta di uno-due prontamente esaudita, la finta per saltare un'altra volta l'inglese e il sinistro per anticipare Skriniar quando non hai il tempo di caricare il tiro, sfruttando il passo già fatto. Una rete di una bellezza straordinaria in mezzo a una cattedrale pagana nel deserto del Coronavirus. In pochi hanno potuto vederlo dal vivo, tutti lo possono riguardare dal divano di casa, in tempi oscuri come questi.

NUMERO DUE - Qualche tempo fa Paulo aveva regalato una rete simile contro il Milan, saltando di netto Romagnoli e spedendo all'angolino per battere Donnarumma. Nella top3 delle reti c'è anche la volée, bellissima, contro la Sampdoria, arrivata da posizione defilata ma finita all'angolino con una precisione chirurgica. Il problema è che Dybala non è un centravanti e, dopo Palermo, non lo ha praticamente mai fatto. Reggere il pallone alla Juventus è diverso che in rosanero e Cristiano Ronaldo ha sempre detto di preferire un nove pesante (Mandzukic prima, Higuain ora) a uno di movimento, che rischia di concentrare troppo le marcature su di lui.

SEMPRE IN DISCUSSIONE - Quest'estate Dybala era il principale candidato per essere ceduto, per una plusvalenza ricca che avrebbe messo a posto (forse) i conti dopo l'acquisto di De Ligt. Così era finito prima in uno scambio con Icardi, poi come pedina per Lukaku, infine richiesto dal Tottenham. L'unica vera possibilità era di finire in quell'Inter castigata sia all'andata che al ritorno, prima con una staffilata e poi con il colpo di genio dell'Allianz Stadium. Dybala rimarrà probabilmente sul banco degli imputati, alla prima stecca, ben lontano dagli intoccabili.