Paulo Fonseca, il mister dei desideri fa gola anche in Italia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna a trovare spazio il profilo di Paulo Fonseca tra le possibili alternative per le panchine di casa nostra nella prossima stagione. Il tecnico portoghese dello Shakhtar, in effetti, si è fatto apprezzare in Ucraina prima ed in Europa immediatamente dopo, con la costruzione di un meccanismo tattico quasi perfetto. Una squadra capace di inanellare record tra i propri confini, e di sfiorare imprese storiche su scala più ampia. Per esempio? L’eliminazione del Napoli in Champions League e gli apprezzamenti espliciti di Pep Guardiola nei confronti della sagacia tattica del condottiero lusitano. O ancora le trattative di mercato che riguardano i giocatori valorizzati da Fonseca e che ora sono nel mirino dei principali club europei. Da Bernard a Taison, passando per Fred e Marlos. Insomma le premesse per un futuro ad altissimi livelli, che avvicina Fonseca al grande salto, magari proprio verso il nostro campionato.