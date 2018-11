Paulo Sousa, autocandidato alla Roma. Ma senza offerte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre anni fa, di questi tempi, Paulo Sousa era in vetta alla classifica. La sua Fiorentina macinava gioco, il suo nome era già accostato a quello di panchine importanti, il Borussia Dortmund per dirne una, ma anche la Juventus, qualora Allegri se ne fosse andato. La luna di miele con i viola è durata circa cinque mesi, fino al mercato di gennaio dove i Della Valle dissero: "Ci faremo trovare pronti" e in serie arrivarono Benalouane, Kone, Tino Costa e Zarate. Insomma, fossimo a un draft NBA non sarebbero prime scelte, forse nemmeno seconde. A posteriori neanche terze.

La sua presenza sabato sera al Franchi non è passata inosservata. Seppur ci fosse Batistuta - più a favore di telecamere rispetto a lui, ovviamente - però Paulo Sousa poteva assomigliare a un fantasma sulla testa di Eusebio Di Francesco, soprattutto qualora fosse arrivata una sconfitta. Insomma, in caso di mancato gol di Florenzi il tam tam mediatico - oltre che la pressione - poteva montare anche prima della sfida contro il CSKA in Coppa. Così non è capitato, dunque Sousa ha deciso di alzare il tiro da solo, puntando sulla panchina giallorossa: "Mi piacerebbe molto allenarli". Apriti cielo, anche perché c'è una regola non scritta, tra allenatori, di non parlare dell'operato dei colleghi.

Certo è che dopo un esonero - e una mancata conferma sulla panchina della Fiorentina, dopo due stagioni così così - è difficile che Sousa possa essere considerato come un obiettivo per una grande squadra.