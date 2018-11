Paulo Sousa, niente Sporting. Il tecnico punta Premier e Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Sporting Lisbona cerca Paulo Sousa, ma il tecnico lusitano ha altre aspirazioni. Dopo la fine della sua esperienza cinese, l’ex allenatore della Fiorentina è stato oggetto di diversi corteggiamenti, con i Leoes che per primi hanno cercato di trovare un accordo per aggiudicarsi le sue capacità. Le ambizioni di Paulo Sousa, tuttavia, sono diverse. I maggiori campionati europei sono un obiettivo concreto e la scelta di passare oltre rispetto alla proposta del progetto dello Sporting potrebbe essere finalizzata ad una prospettiva di ritorno nel campionato di serie A o un approdo in quella Premier League che lo ha già sfiorato diverse volte in passato.