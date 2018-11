Paulo Sousa: voglia di Premier e di calcio che conta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le tante indiscrezioni che lo hanno riguardato avvicinandolo al campionato italiano, si aprono le porte della Premier League per Paulo Sousa. Il tecnico portoghese rappresenta una primizia tra i tecnici attualmente liberi da vincoli, ed anche per questo motivo sono tante le società che ne stanno prendendo in considerazione il profilo per iniziare un nuovo corso. I tabloid britannici individuano l’ex tecnico della Fiorentina come candidato ideale per panchine di rilievo come quella del Southampton, dopo averlo avvicinato ad altri club del massimo campionato di Oltre Manica. Di certo la volontà di Paulo Sousa è quella di una nuova sfida in un campionato competitivo; per questo è arrivato il rifiuto opposto alle tante offerte giunte da Cina ed Emirati Arabi. I tempi sono maturi, e Paulo Sousa è pronto a tornare in pista.