Paura di perdere big a gennaio? Di Francesco: "Potrebbe essere ma ho un altro rammarico"

vedi letture

Ha paura di perdere giocatori importanti durante il mercato di gennaio? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari che alla vigilia della sfida contro il Parma ha risposto così: "Ci potrebbe essere qualche richiesta, perché stanno facendo un ottimo lavoro, ma non ci penso. L’unico dispiacere, credetemi, è quello di non avere qualche punto in più, ma non bisogna guardarci dietro. Poi è ovvio, mi auguro di avere tutti i giocatori a disposizione fino a giugno. Questo è un campionato diverso: manca il pubblico e penso che domenica magari questo fattore ci avrebbe potuto aiutare. La difesa sui piazzati? Sto pensando un po’ a tutto, errare è umano e perseverare è diabolico. Valuteremo zone miste, a uomo, ma sono delle valutazioni che faremo in seguito".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Eusebio Di Francesco