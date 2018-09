Pausa da incubo: quanti infortuni per la serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una pausa sfortunata. Non ci sono grosse remore nel definire tale la prima sosta del campionato italiano dopo il suo inizio di metà agosto, perché i problemi fisici hanno di fatto costellato queste due settimane mettendo a repentaglio la presenza di diversi protagonisti del torneo in vista della sua ripresa. Il più sfortunato è stato il Napoli, il cui difensore Chiriches ha dovuto registrare addirittura la rottura del crociato ed un conseguente stop piuttosto rilevante. Anche la Roma non sorride, al problema di Florenzi ancora da risolvere si è aggiunto quello subito da Pastore in allenamento. Buone notizie per Schick che non desta preoccupazioni, mentre da valutare anche Manolas che ha lasciato anzitempo la gara con la maglia della sua Grecia contro l’Ungheria. Anche in casa Inter c’è poca voglia di sorridere: Lautaro ha abbandonato la Seleccion Argentina senza giocare a causa del guaio tuttora irrisolto che lo aveva già privato della trasferta di Bologna, e Vrsaljko preoccupa dopo il dolore al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo in Spagna-Croazia dopo soli 20 minuti. Esempi di una lista rilevante, per una pausa da incubo.