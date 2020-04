Pavoletti: "A Genova due anni intensi, dispiace molto per come è andata a Napoli"

Nel corso del suo intervento su Sky Sport, l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato del suo passato al Genoa: "Io ho vissuto due anni intensi, importanti per la mia carriera e come uomo. Sono molto legato a Genova".

Napoli?

"Dispiace molto perchè a Napoli mi sono trovato benissimo. Credo di essere arrivato nel momento sbagliato perchè venivo da un infortunio in una piazza importantissima dove Higuain era partito e Milik era partito bene. Inseguivo la mia forma fisica in una piazza grande che non aspetta. Le prime occasioni non sono andate benissimo ma non c'è stato modo di darmi altre possibilità. Mi dispiace, ma la storia è questa. Mi godo il presente e il futuro ormai".

Il gol a Cagliari a cui sei più legato?

"Il gol che mi lega di più a Cagliari è contro la Fiorentina il primo anno con cui abbiamo raggiunto una salvezza a cui non credeva più nessuno. Sono quelle partite che ti rimangono stampate nel cuore".

L'Europeo?

"Credo che un giocatore come me possa sempre servire, al di là di come gioca la squadra. Avere un Pavoletti in certe partite può darti una grossa mano".

Un giocatore con cui sogni di giocare?

"Come tanti altri attaccanti, uno dei miei preferiti è Ibrahimovic. Però se gioca lui sarebbe stato difficile".