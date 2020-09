Pavoletti al Genoa? Carta: "Il Cagliari non deve parcheggiarlo. Per noi è importantissimo"

No del Cagliari al prestito di Leonardo Pavoletti al Genoa. Nel corso di una intervista rilasciata a 'Sky', il direttore sportivo del Cagliari Pierluigi Carta s'è così espresso sul futuro del centravanti classe '88: "Per noi è un giocatore importantissimo, non è in uscita e non stiamo cercando squadra dove parcheggiarlo. Ha un peso specifico importantissimo, può darci un contributo importante. Il mercato è lungo, se arriveranno offerte le valuteremo, ma oggi non vogliamo certo liberarci di lui".