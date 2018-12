© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà ancora una volta assente Leonardo Pavoletti nella sfida del suo Cagliari contro la Lazio. L'attaccante continua a lavorare a parte e per questo motivo non sarà convocato per la gara di sabato all'Olimpico di Roma. Un problema in più per Rolando Maran che però ormai da due giornate deve rinunciare al suo bomber capace, fino alla gara con Frosinone dello scorso 2 dicembre, di segnare sei reti in tredici partite disputate. Nelle ultime due, disputate entrambe alla Sardegna Arena, contro Roma prima e Napoli poi, a prendere il suo posto sono stati Cerri e Joao Pedro, che hanno affiancato Farias nel tandem d'attacco. Lo stesso Maran avrà ancora un po' di tempo per pensare a come schierare i suoi, prima del fischio d'inizio della sfida contro la Lazio, dove cercherà di fare punti per la salvezza a prescindere da Leonardo Pavoletti.