Pavoletti, Barella e Cragno: il tesoro di Cagliari e un futuro da scrivere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La vittoria di misura ottenuta nella sfida contro il Frosinone ha di fatto posto una seria ipoteca sulla salvezza del Cagliari. La formazione isolana, con undici punti di vantaggio sull'Empoli quartultimo, può dormire sonni tranquilli in vista del finale di stagione, anche se i ragazzi di Maran cercheranno comunque di mantenere alta la concentrazione per togliersi qualche altro sfizio, soprattutto a livello personale. Leonardo Pavoletti, per esempio, conta di superare il record assoluto di marcature in Serie A, maturato nella stagione 2015-16 con la maglia del Genoa. Mancano tre reti al bomber livornese per raggiungere quota 15 e festeggiare un importante traguardo, in un'annata che lo ha visto protagonista anche con la divisa della Nazionale.

Il futuro di Pavoloso dovrebbe tingersi ancora di rossoblù, al contrario di quello di Nicolò Barella, che a 22 anni è già una certezza per Mancini e per tutto il movimento calcistico italiano. Il centrocampista sardo punta a chiudere bene il campionato per dimostrare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, di meritare una grande. In estate, con ogni probabilità, saluterà il club in cui è cresciuto e si è affermato per spiccare il salto verso obiettivi più importanti. Un obiettivo che rincorre anche Alessio Cragno, uno dei migliori portieri ammirati in questo torneo. Il ragazzo di Fiesole ha impressionato per sicurezza e reattività, meritandosi gli elogi e le attenzioni in particolare della Roma, alla ricerca di un numero uno affidabile dopo il crollo di Robin Olsen negli ultimi mesi. Tre punti fermi della squadra di Maran sono pronti a prendere tre strade diverse e ad essere ancora protagonisti.