© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cristiano Ronaldo è il più forte, rappresenta la perfezione. E a me la perfezione stanca". Un Leonardo Pavoletti non certo banale, sulle pagine di GQ. Il bomber del Cagliari, fermo per infortunio, si è raccontato sulle pagine della rivista patinata: "Mi piace sporcarmi, mi ritengo un centravanti operaio. Come un mio idolo, Cristiano Lucarelli".

Si diverte a giocare a calcio?

"No. E non scherzo, lo dico sul serio. Per me è un lavoro, cerco di farlo nel migliore dei modi e finisce lì. A casa non guardo calcio: troppa ansia".