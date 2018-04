Pavoletti-Ceppitelli e il Cagliari vince 2-1. Nona sconfitta di fila per Oddo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Più nero che bianco per l'Udinese: nona sconfitta consecutiva per i friulani, che cade anche alla Sardegna Arena. Vince il Cagliari, 2-1 grazie alle reti di Pavoletti al 21' e Ceppitelli al 84'. L'Udinese aveva aperto le marcature con Lasagna al decimo, ma non è bastato. Con questo risultato la squadra di Lopez sale a 32 punti in classifica, +5 sul Crotone. Complicata la classifica dell'Udinese di Massimo Oddo.

Cagliari-Udinese 2-1 (21' Pavoletti, 84' Ceppitelli; 10' Lasagna)