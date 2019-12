Pavoletti: "Giocare a calcio non mi diverte, è un lavoro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si diverte a giocare a calcio? "No". Un Leonardo Pavoletti tutt'altro che banale, sulle pagine di GQ. Il centravanti del Cagliari, in una lunga intervista che vi invitiamo a leggere sulle pagine della rivista ha affrontato diversi temi. A partire da quello che vive come una professione, non un gioco: "Non scherzo, lo dico sul serio. Per me è un lavoro, cerco di farlo nel migliore dei modi e finisce lì. A casa poi non guardo calcio: troppa ansia".

Fermo da inizio stagione per il crack del ginocchio sinistro, Pavoloso tiene inoltre vivo il sogno nel cassetto di partecipare a Euro 2020: "Sto lavorando sodo, per marzo spero di tornare in campo. A giugno ci sono gli Europei, avrò poco tempo e voglio convincere Mancini a convocarmi".