Pavoletti, la risposta a chi incorona CR7 re dei colpi di testa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Solamente due giorni fa Cristiano Ronaldo, fra le altre cose, veniva "incoronato" re dei gol di testa. L'incornata contro l'Ajax era la 23esima in questa specialità, su 125 complessivi in Champions League. Numero impressionante per quasi tutti, non per Leonardo Pavoletti che ci ha anche scherzato su attraverso i social network. "No Maria, io esco" è la simpatica ma soprattutto trash citazione trash del bomber livornese, che oltre ad avere un gran senso dell'umorismo ha un'abilità nel gioco aereo che ha pochi pari. E ha voluto ribadirlo anche oggi contro il Torino. L'incornata vincente che ha permesso al Cagliari di strappare un punto prezioso è la nona rete in campionato in questa specialità. Un numero impressionante, soprattutto se comparato a quello degli altri giocatori della Serie A. In questa speciale classifica infatti Pavoletti ha già doppiato gli inseguitori: Mandzukic, Petagna, Quagliarella, Duvan Zapata. Tutti a quota 4. E il citato Cristiano Ronaldo ha segnato di testa solo 3 delle 19 reti totali in Serie A. Nemmeno nei maggiori campionati europei c'è un solo giocatore che si avvicina alle sue statistiche. In senso assoluto il centravanti "vede" il suo record personale. Col Genoa nella stagione 2014-15 arrivò a 14, due in più dello score assoluto attuale. Una motivazione in più in questo finale di stagione che vede il Cagliari con un piede e mezzo in Serie A.