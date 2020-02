vedi letture

Pavoletti, oggi il nuovo intervento (sempre a Innsbruck). Tornerà per il prossimo campionato

Nuovo intervento per Leonardo Pavoletti. Nel pomeriggio, il centravanti del Cagliari si opererà in Austria, a Innsbruck, con il professor Christian Fink per la seconda volta a distanza di pochi mesi. Pavoletti sarà di nuovo sotto i ferri a seguito della seconda rottura del crociato e delle polemiche scaturite per il modo in cui s'è procurato il nuovo infortunio.

Non è ancora chiaro - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - dove Pavoletti svolgerà la riabilitazione, se in Sardegna oppure tra Milano e l'Austria. L'obiettivo dell'attaccante classe '88 è quello di tornare a disposizione per la prossima stagione.