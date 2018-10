Pavoletti prende sempre l'ascensore: 19 gol di testa in A, come Icardi

© foto di Federico Gaetano

Con la micidiale inzuccata con la quale ha sbloccato il match della Sardegna Arena contro il ChievoVerona, Leonardo Pavoletti ha realizzato la sua 40ma rete in Serie A. Un traguardo importante per l'ex attaccante di Genoa, Sassuolo e Napoli, che è tra i giocatori in attività nella massima serie quello ad aver realizzato più gol usando la testa, 19 per la precisione. Raggiunto, in questa speciale classifica, Mauro Icardi. Lo riporta OptaPaolo.