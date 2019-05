Pavoletti sblocca la sfida di Marassi: Genoa-Cagliari 0-1 al 40'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Classico gol dell'ex a Marassi. Leonardo Pavoletti porta il suo Cagliari in vantaggio sul Genoa al 40'. Lungo lancio da centrocampo per l'attaccante ospite, che controlla con il petto eludendo la marcatura troppo morbida di Gunter, e di controbalzo non lascia scampo a Radu.