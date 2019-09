Dopo Giorgio Chiellini, anche Leonardo Pavoletti è stato operato al ginocchio. L'attaccante del Cagliari, attraverso il proprio account Twitter, è stato immortalato assieme al capitano della Juventus, anch'egli livornese: "Oh Chiello stai calmo... non mi devi marcare anche qui! Va bene che il ginocchio è nuovissimo ma tanto ci vediamo presto in campo, promesso".

Oh Chiello stai calmo... non mi devi marcare anche qui🤣😂 Va bene che il ginocchio è nuovissimo... ma tanto ci vediamo presto in campo, promesso 💪🏼😉 #backstronger #piufortediprima pic.twitter.com/ZrEekJvw3S — Leonardo Pavoletti (@Pavoletti) September 4, 2019