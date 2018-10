Pavoletti segna, il Chievo non c'è: Cagliari avanti 1-0 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo tempo quasi a senso unico alla Sardegna Arena e meritato vantaggio per il Cagliari del grande ex Rolando Maran sul ChievoVerona di Gian Piero Ventura. Decide finora la rete realizzata al 15' da Leonardo Pavoletti, bravissimo a sovrastare il diretto marcatore Cesar sugli sviluppi di un corner battuto da Joao Pedro dalla sinistra. Per l'attaccante livornese è il quinto gol in campionato, quarantesimo in carriera in Serie A. Dopo mezzora di dominio dei sardi, che sfiorano il raddoppio con Srna, gli ospiti provano ad allentare la pressione e si fanno vedere dalle parti di Cragno, seppur senza creare pericoli. Così, al 37' è ancora la squadra di casa ad andare vicina al 2-0 con Joao Pedro, che strozza il diagonale da buona posizione. Nel finale, DePaoli si sgancia in proiezione offensiva e sfiora il palo alla destra di Cragno con un bel diagonale. La manovra degli scaligeri è però troppo lenta e prevedibile, l'ex CT della Nazionale dovrà inventarsi qualcosa se vorrà raccogliere il primo punto della sua nuova esperienza.