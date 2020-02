vedi letture

Pavoletti spiega l'infortunio: "Scherzavo con Cigarini, non è vero che Birsa mi ha scazzottato"

In conferenza stampa, Leonardo Pavoletti, affiancato dall'amico e compagno di squadra Luca Cigarini, ha voluto chiarire le circostanze del suo nuovo infortunio, dopo le tante ricostruzioni giornalistiche. Ecco la ricostruzione dell'attaccante: "Usciti dal ristorante io e Cigarini abbiamo un rapporto speciale: si inizia a giocare, a spingersi. Finché ci richiamano per andare via: quando mi giro faccio una torsione con la gamba sinistra, mi cede il ginocchio e cado giù. Poi si sono sentite tante cose, per esempio che Birsa mi ha scazzottato: mi spiace per chi le ha dovute sentire. Io stavo scherzando solamente con Ciga, la sfortuna ha voluto che questo ginocchio cedesse e io mi sono ritrovato per terra. Devo trovare il chirurgo giusto ora, devo essere bravo a chiudere questa storia, fa male anche alla squadra".