Pazienza:"Gol CR7? Non errore grave dell'Ajax. Napoli maturo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È sì un errore della difesa dell'Ajax ma non è così clamoroso, va considerato anche il taglio di Bernardeschi sul primo palo, oltre al gesto di Ronaldo". Questo il commento di Michele Pazienza, allenatore ed ex giocatore della Juventus, sul gol del vantaggio di CR7 contro l'Ajax: "A eccezione dei primi minuti - spiega a radio Montecarlo Sport - la fase difensiva degli olandesi nel primo tempo è stata ottima. L'Ajax poi è uscito fuori giocando come sa, così come la Juventus ha messo in campo le proprie caratteristiche: ha fatto densità e ha occupato le linee di passaggio per poi ripartire in contropiede. Quando affronti una squadra molto propositiva, non puoi pensare di andare a fare la partita".

Su Mandzukic:

"È un attaccante atipico, è quello che ti fa il lavoro sporco e risulta quindi meno evidente agli occhi della gente".

Qual è l'errore che la Juve non deve commettere?

"Si ripresenterà sulla falsa riga del primo tempo, chiudendo le linee di passaggio degli avversari. Adesso è anche in vantaggio e l'Ajax probabilmente si sbilancerà in attacco".

Domani il Napoli giocherà in casa dell'Arsenal, sei fiducioso?

"Assolutamente sì. Il Napoli ha fatto il suo percorso di crescita, è maturato molto in campo europeo. È pronto per vincere un titolo, è arrivato il momento. Non dimentichiamoci che adesso c'è un allenatore che ha ottenuto tanti successi, può guidare la squadra fino alla fine della competizione".