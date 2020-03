Pazienza: "Il Napoli sa che percorso da intraprendere. Gattuso? Lavoro positivo"

L'ex di tecnico di Pisa e Siracusa Michele Pazienza, anche ex centrocampista - tra le altre - di Napoli, Juventus, Fiorentina e Bologna, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della formazione azzurra, e di mister Gennaro Gattuso. Queste le sue parole, riprese da tuttonapoli.net: "Fino a oggi Gattuso ha fatto un lavoro positivo, ma bisogna dare continuità perché manca ancora molto per raggiungere gli obiettivi. Rispetto all'inizio del campionato ha comunque dato una sterzata importante e credo che i presupposti per proseguire insieme anche l'anno prossimo ci sono tutti. Il Napoli a oggi sa qual è il percorso da fare per ottenere i risultati, visto che in passato è inciampato più volte negli stessi errori".