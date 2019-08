Pazza estate del Brighton. La più cara di sempre per sognare in grande

Il Brighton, che non è certo la società più ricca del globo terracqueo, ha speso tra i 65 e i 70 milioni di euro questa estate. 20 per prendere Adam Webster dal Bristol City, club di Championship, per il ruolo di leader della difesa. Leandro Trossard sull'esterno sinistro, dal Genk, Neal Maupay dal Brentford che coi 22 ha superato il record di spesa del club. Poi i 4 per il centrale difensivo Matt Clarke dal Portsmouth a cui vanno sommati i soldi per il prestito oggi di un talento come Aaron Mooy, ventottenne che arriva dall'Huddersfield. Una stagione coi Seagulls ma un riscatto non comunicato ma che in Inghilterra raccontano importante. Il tris di colpi estivo, Webster-Trossard-Maupay, compone di fatto anche il podio degli acquisti più costosi della società del sud dell'Inghilterra, con la palma di innesto più caro che apparteneva all'iraniano Alireza Jahanbakhsh preso per 19 milioni di euro un anno fa dagli olandesi dell'AZ Alkmaar.