Pazza Inter, 2-1 al Tottenham. Super Icardi e Vecino firmano la rimonta

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La Champions è come Disneyland, aveva profetizzato ieri Spalletti. Ed effettivamente… la serata di San Siro, la prima in Champions per l’Inter dopo oltre 6 anni, è stata una sorta di ottovolante di emozioni e colpi di scena a non finire. Inizia bene l’Inter, brava a costringere il Tottenham sulla difensiva impostando la gara sul ritmo e la corsa. Ma di gol, nel primo tempo, neanche l’ombra. E anzi è il Tottenham a rendersi pericoloso con Harry Kane. La ripresa si apre nel migliore dei modi, con Politano subito pericoloso con un bel tiro a giro. Ma ad andare in vantaggio, al minuto 53, è il Tottenham con un fortunoso tiro dal limite di Eriksen che sbatte su Miranda prima di beffare Handanovic. E mentre i fantasmi delle ultime settimane sembravano tornare fuori ecco il colpo del campione. Mauro Icardi, dopo una partita anonima, trasforma in gol un perfetto cross di Asamoah. Conclusione al volo dal limite dell’area e punteggio sull1-1. Ma non è finita. Perché il Tottenham continua a rendersi pericoloso, ma nulla può sull’assalto nerazzurro degli ultimi dieci minuti. E Matias Vecino, l’uomo che aveva regalato la Champions all’Inter, risolve la questione con un grande colpo di testa su corner nei minuti di recupero. San Siro è una bolgia. E pochi secondi dopo diventa il teatro perfetto di un successo tanto difficile quanto voluto.