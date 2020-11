Pazzini dà l'addio al calcio, il saluto della Fiorentina: "Grazie delle emozioni Pazzo"

33 gol in 136 presenze. È questo il bottino in viola di Giampaolo Pazzini, che oggi ha dato l’addio al calcio. E la Fiorentina lo saluta sui social: “Grazie delle emozioni vissute insieme Pazzo, e in bocca al lupo per il futuro”.