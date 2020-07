Pazzini sulle controversie: "Non ho detto tutto, ho la coscienza a posto. Vedo solo cose positive"

L'attaccante dell'Hellas Verona, Giampaolo Pazzini, ha parlato nella conferenza stampa in cui ha dato l'addio agli scaligeri, tornando anche sulle controversie di un rapporto durato cinque anni. "Non ho detto tutto. Ci ho pensato, ma parlando cosa raggiungerei? Ho la coscienza a posto. Quando uno finisce un percorso a testa alta, perché si è sempre comportato bene, per me è un grandissimo motivo d'orgoglio. Negli ultimi giorni giro per la città ripensando a tutto questo tempo, ma vedo solo cose positive. Sembrava ieri la presentazione, l'entusiasmo a inizio ritiro, invece sono passati cinque anni".