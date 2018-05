Pecchia: "Futuro al Verona? Valutazioni che spettano al presidente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Verona, Fabio Pecchia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan soffermandosi anche sul futuro: "Il prossimo campionato? Sono valutazioni che non spettano a me, le dovrà fare il Presidente, ma sono convinto che la sua principale intenzione rimarrà quella di dare solidità a questo Club. Per quanto riguarda la squadra sono contento perché diversi giocatori sono stati valorizzati, tanti giovani si sono evoluti sotto il profilo tecnico, tattico e della personalità", le parole riportate dal sito ufficiale del club.