Pecoraro: "Filmati social non provano nulla. E non mi occupo di etica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente inchiesta sul siparietto Allegri-Tagliavento, ma sì a una task force con agenti e collaboratori federali per monitorare il finale di campionato. Sono queste le intenzioni di Giuseppe Pecoraro, Capo della Procura FIGC, che ne ha parlato a Tuttosport: "Affinché le partite più delicate possano essere monitorate con maggior attenzione si è deciso di inviare sui campi di gara in cui in palio c'è la lotta per lo scudetto o per la retrocessione non tre agenti, bensì quattro. Va detto che questa decisione non è recente, era stata pianificata".

Lavoro più gravoso nell'era dei social network?

"No, i social hanno poco conto. Anche perché c'è un problema di fondo, ovvero la certezza e la neutralità delle fonti stesse. Se per esempio si guarda un filmato dove avvengono certi fatti come faccio a essere certo della sua autenticità. I filmanti che circolavano dopo Inter-Juventus li ho visti anche io, ma non dimostravano nulla. Non avevano nessun valore. Al limite si potrebbe eccepire sull'etica di certi atteggiamenti, ma non mi occupo di etica".