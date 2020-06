Pedro ha detto sì alla Roma. Ma per arrivare alla firma serve prima chiudere le cessioni

Pedro ha detto sì alla Roma. Secondo il Corriere della Sera, nella sua edizione capitolina, l’attaccante spagnolo in scadenza di contratto con il Chelsea a fine stagione è sempre più vicino ai giallorossi in vista del prossimo anno. 32 anni, Pedro avrebbe detto sì all’offerta della Roma basata su un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 3 milioni netti a stagione. L’ultimo ostacolo, si legge, è legato alle cessioni degli esuberi. Una volta che il ds Pertrachi avrà ceduto gli ingaggi pesanti, vedi Pastore, Florenzi e Juan Jesus, la Roma potrà stringere e mettere nero su bianco l’accordo col Pedro. Ricordiamo che su Pedro, nelle ultime ore, è emerso anche l'interessamento della Juventus del suo ex allenatore Maurizio Sarri.