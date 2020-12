Pedro lascia in 10 la Roma: espulso lo spagnolo al 40' per doppia ammonizione

Tegola per la Roma e per Paulo Fonseca a cinque minuti dalla fine del primo tempo della sfida contro il Sassuolo. L'arbitro Maresca ha infatti espulso Pedro per doppia ammonizione: la prima rimediata in apertura di gara per un fallo su Berardi e la seconda per aver trattenuto Lopez in ripartenza. Ingenuo lo spagnolo, che poteva sicuramente temporeggiare e non commettere fallo.