Pedro spera di rinnovare col Chelsea fino a fine stagione. Aspettando la Roma

In attesa di diventare un giocatore della Roma, col quale ha già un accordo, Pedro spera di poter prolungare il suo periodo al Chelsea per altre sei settimane, riporta il Sun. Ricordiamo che il contratto dello spagnolo scade fra sette giorni ma la Premier League, a seguito della sospensione del campionato per evitare la diffusione del COVID-19, chiuderà solo il 26 luglio. E ci sarebbe anche un ottavo di finale di Champions League da giocare, anche se la situazione è quasi compromessa, con il Bayern capace di vincere la partita d'andata a Stamford Bridge per 3-0. La deadline dei rinnovi a breve termine dei contratti a scadenza è oggi.