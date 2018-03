Pedullà: Lazio, incontro in agenda per Gabbiadini

Fonte: Alfredopedulla.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manolo Gabbiadini è diventato un problema per il Southampton, il suo addio a fine stagione è molto probabile. Dopo uno scoppiettante inizio, l’attaccante è finito ai margini, il suo obiettivo è quello di rientrare in Italia. Ricordiamo che per strapparlo al Napoli il Southampton aveva garantito, nel gennaio 2017, 17 milioni più 3 di bonus più percentuale su futura vendita. Negli scorsi mesi ci aveva provato il Bologna, club sempre alla finestra per il ritorno di un talento che conosce bene. Ma nelle ultime ore la Lazio si è mostrata tra le società più interessate, al punto che presto ci potrebbe essere un incontro. Il Southampton garantirebbe l’incentivo all’esodo: il contratto con gli inglesi scade nel 2021 e ormai non ci sono chance per andare avanti. La Lazio stravede per Gabbiadini: Tare ci aveva provato con forza cinque anni fa, era l’estate del 2013, ma in quel caso la spuntò la Sampdoria. Ora la possibilità di tornare all’assalto di Manolo, destinato a riassaporare il gusto della serie A.