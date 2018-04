Peggio col doppio (o triplo) impegno? Il Napoli sfata il mito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il pareggio senza reti maturato ieri a San Siro è stato risultato tutto sommato giusto. C'è stata la grande parata di Gianluigi Donnarumma allo scadere, è vero, sul tiro a botta sicura di Milik, ma questo Napoli non è quello del girone d'andata e nemmeno quello di febbraio. E contro un Milan, che a sua volta non è più all'apice della forma, non è mai riuscito a prendere il pieno controllo della partita.

La squadra partenopea non ne ha più. O meglio, non ne ha più per reggere certi ritmi. Dopo la corsa folle, ecco il calo fisiologico a cui Sarri non ha potuto porre rimedio per due motivi: perché di riserve ce ne sono poche, molte meno di quelle della Juventus, e anche perché lo stesso tecnico campano non è poi così avvezzo al turnover.

Fa specie, però, che il calo fisico e mentale sia arrivato proprio dopo l'eliminazione delle coppe. Troppe volte si dà la colpa ai tanti impegni ravvicinati per giustificare un calo di rendimento, ma nel caso degli azzurri è successo esattamente il contratto. Dopo la vittoria di Lipsia, che non è servita per staccare il pass per gli ottavi di Europa League, gli azzurri col solo campionato da affrontare hanno iniziato la loro parabola discendente. Di seguito i risultati dopo Lipsia-Napoli 0-2, l'ultima gara di coppa dei partenopei.

18 febbraio Napoli-SPAL 1-0

26 febbraio Cagliari-Napoli 0-5

3 marzo Napoli-Roma 2-4

11 marzo Inter-Napoli 0-0

18 marzo Napoli-Genoa 1-0

31 marzo Sassuolo-Napoli 1-1

8 aprile Napoli-Chievo 2-1

15 aprile Milan-Napoli 0-0