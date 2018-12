Peggio del 2016. Frosinone invoca la svolta, sperando non sia già tardi

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella stagione 2015/16, la prima del Frosinone in Serie A, la squadra ciociara dopo 16 giornate aveva collezionato 14 punti in classifica. Era anche allora in piena zona retrocessione, ma a due soli punti dal quartultimo posto e soprattutto in casa riusciva a ottenere quei punti necessari per provare a giocarsela fino alla fine. Poi la salvezza non arrivò, ma intanto nelle prime otto gare casalinghe furono quattro le vittorie conquistate tra le mura amiche, un trend che spinse la squadra allora allenata da mister Stellone a provarci fino alla fine.

Adesso, dopo 16 giornate, la situazione del Frosinone è decisamente più disperata: otto punti in 16 partite e -5 dall'Udinese quartultima. "Voglio una squadra più determinata", ha detto ieri in conferenza stampa Moreno Longo che aveva chiesto a gran voce alla sua squadra la prima vittoria casalinga. Un successo ancora una volta rimandato e che ha fatto spazio alla decima sconfitta in 16 partite. Allo Stirpe s'è vista una squadra troppo fragile psicologicamente, che ha provato a tenere testa al Sassuolo, ma che ha alzato bandiera bianca alla prima difficoltà. Il guizzo di Duncan e la deviazione di Ariaudo hanno spiazzato Sportiello e, di fatto, hanno spezzato le gambe al Frosinone.

Il primo tempo è finito 0-1, c'era tutto il tempo per reagire, ma nella ripresa in campo s'è visto solo il Sassuolo, che con Berardi ha trovato il secondo gol e a più riprese ha sfiorato anche il terzo. La tenuta mentale della squadra ciociara è stato l'aspetto più preoccupante di una partita che ha visto tra i protagonisti anche i tifosi. Infuriati con la squadra, i sostenitori del Frosinone a più ripresa hanno anche chiesto il cambio di allenatore. L'esonero di un Moreno Longo che a fine partita è andato anche sotto la curva per chiedere scusa per la prestazione. Basterà per salvare la panchina?