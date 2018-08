Peggio di Italia-Svezia

© foto di Image Sport

L'Atalanta lascia inaspettatamente l'Europa League al Telia Parken danese. Lo fa giocando una partita buona, senza demolire gli avversari come all'andata ma trovando più volte l'uomo davanti alla porta. Zapata, Pasalic, in parte anche Cornelius con il colpo di testa, la specialità della casa. Poi il palo di Gomez, su punizione, e quello molto più grave, al terzo rigore della lotteria.

Alla fine l'Atalanta ha dominato la prima partita, in casa, come Italia-Svezia. Però, con la differenza della squadra di Ventura, ha creato molte occasioni anche fuori casa, al Parken. Va detto, a parziale discolpa degli azzurri, che la Friends Arena era stracolma, un catino. Però anche lo stadio di Copenaghen, pieno per metà, era molto rumoroso, dall'entrata delle squadre su Enter Sandman dei Metallica ai fumogeni che hanno accompagnato i primi minuti della gara.

Tanti tiri, zero gol. Gasperini a fine partita ha detto che ora gli attendono nove mesi di tormentone. "Ora mi chiederete il quarto posto con la rosa che ho. Ci lavoreremo". Difficile sognare maggio prossimo, soprattutto quando eri a una sola partita dal girone di Europa League, probabilmente il primo obiettivo stagionale.